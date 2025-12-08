DSİ'ye ait kepçe ile define arandığı iddiasını bölgede bulunan sigara izmaritinin DNA örnekleri aydınlatacak

Burdur'da çalışma yapan Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait kepçe gece saatlerinde kimliği belirlemeyen şahıslar tarafından çalınarak yakındaki bir bölgede define arandığı iddiasını bölgede bulunan sigara izmaritleri aydınlatacak. İzmaritlerden alınan DNA'ların incelendiği bildirildi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Burdur'un Yeşilova ilçesine bağlı Alanköy'de meydana geldi. İddia göre, DSİ'nin bahse konu köydeki çalışması nedeniyle bölgede bulunan bir kepçe, kimliği belirlemeyen şahıs ya da şahıslar tarafından gece saatlerinde çalındı. Daha sonrasında şahıslar tarafından 700 metre uzaklıktaki bölgeye götürülerek burada define arandı. Yaklaşık 2 saat boyunca kepçeyi kullanan şahıslar daha sonrasında kepçeyi aldıkları gibi bırakarak kayıplara karıştı. Olay ise kepçedeki takip cihazı sayesinde ortaya çıktı. DSİ ekipleri tarafından durum ilk olarak jandarma bildirildi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde köyde yapılan çalışmada görevli ve kepçeyi kullanan DSİ personellinin ifadesine başvuruldu. İfadede personel durumdan haberinin olmadığını belirtirken şahısların bir mezarlığı kazdığı ve bir define bulamadıkları öğrenildi. Kazı çalışmasının yapıldığı yerde olayı gerçekleştiren şahıs ya da şahıslara ait olduğu düşünen sigara izmaritleri bulundu. Bu izmaritlerden çıkacak DNA testinin ardından olayı kimin gerçekleştirdiği tespit edileceği belirtildi. - BURDUR