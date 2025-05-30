Burdur'da Boş Pazaryerinde Motosiklet Çarpışması: 2 Yaralı

Burdur'da Boş Pazaryerinde Motosiklet Çarpışması: 2 Yaralı
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Burdur'da içi boş bir pazaryerinde meydana gelen motosiklet çarpışmasında iki sürücü yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Boş pazaryerinde motosikletler böyle çarpıştı: 2 yaralı

Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı

BURDUR - Burdur'da içi boş olan pazaryeri içerisinde iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Çarpışma anı çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında merkez Özgür Mahallesi'nde bulunan Uzay Çatı Pazaryeri içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, boş pazaryeri içerisinden geçen Mertcan A. yönetimindeki 15 ADD 459 plakalı motosiklet ile Ali Y.'nin kullandığı 07 BKB 868 plakalı motosiklet dikkatsizlik sonucu kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki sürücü de savrularak yere düştü ve yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Pazaryerinde yaşanan kaza, çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, farklı yönlerden gelen motosikletlerin hız kesmeden ilerlediği ve tam kavşak noktasında çarpıştığı anlar net bir şekilde yer aldı. Sürülerin ikisinde de kask olmadığı dikkat çekti.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERCAN KURBAN - 3.Sayfa
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