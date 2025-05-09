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Burdur'da Başboş Köpeklerin Saldırısına Uğrayan Yaşlı Adam Yaralandı

Burdur'da Başboş Köpeklerin Saldırısına Uğrayan Yaşlı Adam Yaralandı
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Burdur'un Yeşilova ilçesinde sokakta yürüyen bir yaşlı adam, başıboş köpeklerin saldırısına uğrayarak düştü ve yaralandı. Olayın ardından köpekler yaralının hemen arkasına uzanıp bekledi. Yaralı adam hastaneye kaldırıldı.

Salda'da köpeklerin saldırısına uğrayan yaşlı adam yaralandı- Köpeklerin saldırısına uğrayan yaşlı adam: "Saldırdılar, yere düşürdüler, sonra yakınına yatıp beklediler

BURDUR - Burdur'un Yeşilova ilçesine bağlı Salda Köyü'nde sokakta yürürken başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan yaşlı adam düşerek yaralandı. Saldıran sokak köpekleri ise birkaç. metre ilerde yatıp bekledi. Yaralı adam ambulansla hastaneye kaldırıldı

Olay sabah saatlerinde Burdur'un Yeşilova ilçesi Salda Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre köyde sokakta yürüyen Cengiz Şimşek'e başıboş sokak hayvanları saldırdı. Köpeklerden kaçmak isterken dengesini kaybedip yere düşen Şimşek başından ve kollarından yaralandı. Köy muhtarı Osman İlhan'ın durumu Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaşlı adam yerde yaralı halde otururken, saldırgan köpekler kısa süre sonra onun hemen arkasına uzanıp sessizce beklemeye başladı. O anlar, olay yerinde bulunanlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Köye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı ambulans ile Yeşilova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

"Bu köpeklere artık bir çözüm bulunmalı"

Başından geçen olayı anlatan Cengiz Şimşek; "Sabah ekmek almaya giderken köpeklerin saldırısına uğradım. Dişini geçirdi, tırmaladı. Bende kaçmaya çalışırken düştüm. Nasıl kurtulduğumu bile hatırlamıyorum. Köpekler artık köyde grup halinde geziyor. Benim yerimde bir kadın veya çocuk olsa bu kadar az hasarla kurtulamaz biz artık bu köpeklere bir çözüm bulunmasını istiyoruz." dedi.

Şimşek'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERCAN KURBAN - 3.Sayfa
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