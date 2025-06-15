Burdur'da Baba ve Oğul Salda Gölü'nde Boğuldu

Burdur'un Yeşilova ilçesinde bulunan Salda Gölü'ne giren baba oğul boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre Ankara'dan tatile gelen Hüseyin Aybalık (40) ve oğlu Berat Kaan Aybalık (12), saat 18.00 sıralarında Yeşilova ilçesinde bulunan Salda Gölü Tabiat Parkı Orman Plajı bölgesinden göle girdi. Gölde yüzen baba oğul bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin durumu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Gölde botla arama tarama faaliyetine başlayan AFAD ekipleri kıyıdan 60 metre uzaklıkta 5 metre derinlikte baba oğulun cansız bedenine ulaştı. Cenazeler sahile çıkarılırken olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının çalışmalarının sürdüğü bildirildi. - BURDUR