Burdur'da Asayiş Olayları 2025 Yılında Yüzde 1 Azaldı

Burdur'da yılın ilk 10 ayında il genelinde 9 bin 146 asayiş olayı meydana gelirken suçlarla mücadelede önemli operasyonlar gerçekleştirildi.

Ekim ayı genel güvenlik toplantısı Vali Tülay Baydar Bilgihan başkanlığında İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Balcı ve İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda 2025 yılı ilk 10 aylık dönem içerisinde ait asayiş, terör, uyuşturucu, siber suçlar, organize suçlar ve trafik verileri kamuoyuyla paylaşıldı. İlk 10 aylık dönemde; il genelinde 2025 yılı içerisinde kişilere karşı 3 bin 953, malvarlığına karşı 875, millete ve devlete karşı 93, topluma karşı 728 ve millete ve takibi gerektiren 3 bin 497 olmak üzere toplam 9 bin 146 olay meydana geldiği ve geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 1'lik azalış sağlandığı belirtildi.

Aranan şahıs ve uyuşturucu ile mücadele

Haklarında yakalama kararı bulunan firari şahısların güvenlik ve asayiş yönünden tehlike arz etmelerinin önüne geçilmesine yönelik çalışmalarda bin 479 firari şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Yine kolluk kuvvetlerinin 2025 yılı içerisinde ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığına yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda çeşitli evsafta toplam 397 ruhsatsız silah ele geçirilirken, 446 şahıs hakkında işlem yapıldı. Uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde ise 10 ayda; uyuşturucu ticareti suçundan 73, kullanmak ve diğer suçlardan 329 olmak üzere toplam 402 olay meydana gelirken, gözaltına alınan 89 şüpheli tutuklandı. Bahse konu operasyonlarda ise 37 kilo 134 gram skunk, 1 kilo 878 gram esrar, 1 kilo 949 gram bonzai, 426 gram metamfetamin, 45 gram eroin, 874 adet sentetik ecza, 32 adet ecstasy ve 113 kök hint keneviri ele geçirildi.

Trafik denetimleri sürüyor

2025 yılı içerisinde; toplam 923 bin 973 araç ve sürücüsü sorgulanırken 2024 aynı dönemine oranla sorgulanan araç sayısı yüzde 22 artış gösterdi. Yapılan denetimlerde trafik yönünden kusurlu bulunan 77 bin 595 araca/sürücüsüne idari para cezası uygulanırken, 2025 yılı ekim ayı içerisinde 77 bin 713 araç denetlendi. Trafik yönünden kusurlu bulunan 9 bin 841 araca/sürücüsüne idari para cezası uygulandı. Okul servis araçlarına yönelik yapılan denetimlerde 2 bin 180 araç kontrol edilirken, bu araçlardan 114'üne işlem tesis edildi. 2024 aynı dönemine oranla sorgulanan araç sayısı yüzde 12 artış gösterdiği belirtildi. - BURDUR