Burdur'da Apartman Çatısında Yangın Çıktı: Mahsur Kalan İşçi Kurtarıldı
Burdur'da bir apartmanın çatısında çıkan yangında mahsur kalan işçi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın, uzun uğraşlar sonucu söndürüldü. Olayla ilgili araştırmalar devam ediyor.

Burdur'da tadilat esnasında apartmanın çatısında çıkan yangında mahsur kalan işçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın, uzun uğraşlar sonucu söndürüldü.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Bağlar Mahallesi İbrahim Zeki Burdurlu Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın çatısında tadilat esnasında yangın çıktı. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yangına müdahale edilirken çatıda bulunan bir işçi ekipler tarafından kurtarıldı. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
