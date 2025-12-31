Haberler

Sürücüsü alkollü çıkan otomobildeki yolcudan gazetecilere: "Haberin konusu nedir"

Burdur-Fethiye kara yolunda durdurulan alkollü sürücüye 6 ay ehliyetine el konulurken 9 bin 268 lira idari para cezası uygulandı. Araçta bulunan yolcu ise gazetecinin ilk olarak basın kartını sordu.

Burdur'da uygulama noktasında durdurulan alkollü sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken, 9 bin 268 lira idari para cezası uygulandı. Araçta yolcu konumunda olan bir şahıs ise kendilerini görüntüleyen gazeteciye ilk olarak basın kartını sordu, daha sonrasında 'haberin konusu ne' dedi.

Olay, gece saatlerinde Burdur- Fethiye kara yolu üzerinde bulunan uygulama noktasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.D., 34 HE 3422 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken polis ekipleri tarafından durduruldu. Yapılan alkol kontrollünde K.D.'nin 0.97 promil alkollü olduğu tespit edildi. Alkollü sürücünün ehliyetine polis ekipleri tarafından 6 ay süreyle el konulurken 9 bin 268 lira idari para cezası uygulandı.

Ceza yazma işlemi sırasında araçta yolcu konumunda bulunan şahıs ilk olarak kendisini görüntüleyen gazeteciye basın kartın var mı diye sordu. Daha sonrasında ise 'haberin konusu ne, şu anda biz şehirlerarası yolculuk yapan birisiyiz. Haber değeri olan bir olay da yok. Konu ne onu anlamadık' dedi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
