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Burdur'da alkollü sürücünün kazasında kırmızı ışık ihlali öne sürüldü, 3 kişi yaralandı

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Burdur'da alkollü sürücünün kazasında kırmızı ışık ihlali öne sürüldü, 3 kişi yaralandı
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Burdur'da gece Vali Konağı Kavşağı'nda kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülen sürücünün otomobili başka bir otomobile çarptı. Kazada 3 kişi yaralanırken sürücünün 2.22 promil alkollü olduğu belirlendi; ehliyetine 6 ay el konuldu ve 25 bin lira idari para cezası uygulandı.

Burdur'da kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülen ve yapılan kontrolde 2.22 promil alkollü olduğu belirlenen sürücünün kullandığı otomobil, kavşakta başka bir otomobile çarptı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Bülent Ecevit Bulvarı üzerindeki Vali Konağı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.S. idaresindeki 34 PVE 317 plakalı otomobil, kırmızı ışık ihlali yapması sonucu O.B. yönetimindeki 07 APB 083 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araçlarda büyük çapta hasar oluşurken, kavşak adeta savaş alanına döndü. Kazada her iki aracın sürücüsü ile 34 PVE 317 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan M.U. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrası yapılan kontrolde 34 PVE 317 plakalı otomobilin sürücüsü A.S.'nin 2.22 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken 25 bin lira idari para cezası uygulandı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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