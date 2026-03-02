Haberler

Burdur'da tehlikeli araç kullandı, yakalandığında alkollü çıktı

Burdur'da tehlikeli araç kullandı, yakalandığında alkollü çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Burdur'da tehlikeli araç sürdüğü için durdurulan sürücünün 2.22 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye 25 bin lira idari para cezası verilirken ehliyeti 6 ay süreyle alındı.

Burdur'da tehlikeli araç sürdüğü gerekçesiyle polis ekiplerince durdurulan araç sürücüsü 2.22 promil alkollü çıktı. Otomobil sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan 25 bin lira idari para cezası uygulanırken ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

Olay, gece saatlerinde İbrahim Zeki Burdurlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri trafikte tehlikeli şekilde seyreden B.Y.'nin idaresindeki 32 TC 858 plakalı otomobili durdurdu. Ekiplerce yapılan kontrollerde sürücü B.Y.'nin 2.22 promil alkollü olduğu tespit edildi. Alkollü sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken 25 bin lira idari para cezası uygulandı. Sürücü sağlık kontrolünün ardından ifadesi için polis merkezine götürüldü. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında 31 kişi hayatını kaybetti

Savaşta yeni cephe! İsrail'in vurduğu ülkede bilanço hayli ağır
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'a şok üstüne şok! 7 üst düzey isim daha öldürüldü

İran'a şok üstüne şok! 7 üst düzey isim daha öldürüldü
İran'ın yeni dini lideri Arafi: Bu gece dünya siyonistlerin kibrinin sonuna tanık olacak

Yeni lider ilk açıklamasında tehdit etti! Dünyayı tedirgin eden sözler
Güreştiği rakibini yumruklayınca hayatının şokunu yaşadı

Güreştiği rakibini yumruklayınca hayatının şokunu yaşadı
Kayseri'de deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı

Kayseri'de deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
İran'a şok üstüne şok! 7 üst düzey isim daha öldürüldü

İran'a şok üstüne şok! 7 üst düzey isim daha öldürüldü
Gördüğü manzaraya dayanamayıp televizyonu parçaladı

Gördüğü manzaraya dayanamayıp televizyonu parçaladı
Savaşta bir ilk! Lübnan İsrail'i vurdu, Tel Aviv'den jet misilleme geldi

Savaşta bir ilk yaşandı! İsrail o ülkenin başkentine bomba yağdırdı