Burdur'da Alkol Ekmek Batan Araç Alev Alev Yandı

Burdur'da Alkol Ekmek Batan Araç Alev Alev Yandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur'da sürücüsünün alkollü olduğu öğrenilen otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu hem refüje çarptı hem de önünde giden tıra çarparak alev aldı. Sürücü ağır yaralandı.

Burdur'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce refüje, ardından önünde seyreden tırın dorsesine çarparak alev aldı. Ağır yaralanan sürücü, vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı.

Kaza, sabah saat 05.40 sıralarında Burdur-Isparta karayolu üzerindeki merkez Şirinevler Mahallesi NATO Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Isparta istikametinden Antalya kavşağı istikametine seyir halinde olan Kübra A. (21) idaresindeki 15 ADU 219 plakalı Opel marka otomobil, NATO Kavşağı'na geldiği esnada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce refüj bordür taşlarına, daha sonra önünde seyreden Süleyman A. (60) idaresindeki 15 EA 820 plakalı tırın 15 PE 996 plakalı dorsesine çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil alev alırken, sürücü Kübra A. ağır yaralandı. Kazayı görenler tarafından yaralı sürücü araç içerisinden çıkarılırken, 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, Kübra A. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada yanan otomobil kullanılamaz hale gelirken, Kübra A.'nın 1.14 promil alkollü olduğu öğrenildi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Hollanda'da hükümet düştü

Sığınmacılarla ilgili anlaşmazlık Avrupa ülkesinde hükümet düşürdü
Mayıs ayı enflasyonu belli oldu

Mayıs ayı enflasyonu belli oldu
Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon farkı netleşti

5 aylık enflasyon farkına göre memur ve emeklinin zam oranları
Erdoğan mı Yavaş mı İmamoğlu mu? İşte cumhurbaşkanlığı seçimi anketinden çıkan sonuç

Erdoğan mı Yavaş mı İmamoğlu mu? Son ankette sürpriz sonuçlar var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Parasailing yaptığı sırada emniyet kemerini açan genç kız, denize çakılarak hayatını kaybetti

Paraşüt kemerini açan genç kız denize çakılarak hayatını kaybetti
Gerçek polisleri rahatsız eden görüntü

Gerçek polisleri rahatsız eden görüntü
Demet Akalın kuzenini son yolculuğuna uğurladı

Demet akalın'ın acı günü! Gözyaşlarıyla defnedildi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı! İfadesi pes dedirtti

Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı
Amara Diouf transferinde dikkat çeken vasiyet detayı

Amara Diouf transferinde dikkat çeken vasiyet detayı
Trafikte sinir krizi geçiren İlker Aksum'dan olay sonrası ilk açıklama

Tartıştığı sürücüye ağır küfürler yağdırmıştı! Yaşananları anlattı
Kamerayla görüntülediği yılanın saldırısına uğradı

Kamerayla görüntülerken saldırdı! Peşini bir an olsun bırakmadı
Nihat Kahveci'den Aziz Yıldırım'a: Sen Fenerbahçe'nin kendisi değilsin

Nihat Kahveci'den Aziz Yıldırım'a olay sözler: Sen Fenerbahçe'nin...
Genç kız çaldığı kamyonla kaza yaptı! Yakalanınca dondu kaldı

Genç kız çaldığı kamyonla kaza yaptı! Yakalanınca dondu kaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.