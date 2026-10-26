Burdur'da 41 yaşındaki kişiyi sırtından vurduğu iddia edilen gence müebbet istendi

Burdur'da evine gelen 41 yaşındaki Hasan Akay'ı önce ev içerisinde darp edip ardından av tüfeğiyle sırtından vurarak öldürdüğü iddia edilen 21 yaşındaki Ali Ç. hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. Şüphelinin "korkutmak için ateş ettim" savunmasına yer verilen iddianamede, kasten öldürme suçundan müebbet hapisle cezalandırılması ve hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanmaması talep edildi.

Olay, 26 Haziran günü gece saatlerinde Karasenir Mahallesi Karasenir Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ali Ç. (21), evine gelen Hasan Akay (41) ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Ali Ç.'nin, Akay'ı ev içerisinde darp ettiği, ardından evden çıkan Akay'a av tüfeğiyle ateş ettiği öne sürüldü. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Hasan Akay, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Akay, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan Ali Ç., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Savcılık tarafından hazırlanan iddianame tamamlandı

Olaya dair Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame tamamlanırken mahkeme heyeti tarafından iddianame kabul edildi. Hazırlanan iddianamede şüpheli Ali Ç., alınan ifadesinde; olay günü ablasına ait ikametin üst katında uyuduğu sırada, Hasan isimli şahsın eve girdiğini eşinin bağırması üzerine aşağıya indiğinde gördüğünü, Hasan'ın eve nasıl girdiğine ilişkin herhangi bir bilgisinin bulunmadığını, ancak sonradan duyduğuna göre Hasan'ın normal bir şekilde eve girdiğini ve ablası ile birlikte alkol aldıklarını beyan etti. Hasan'ın daha sonra ablasına yönelik cinsel saldırı eylemine teşebbüs niteliğinde davranışlarda bulunduğunu, bunun üzerine aralarında arbede yaşandığını, aşağı indiğinde Hasan'ın ablasının saçından tutarak sürüklediğini ve kıyafetleri üzerinden göğüslerini ellediğini gördüğünü belirtti. Ali Ç., eşinin de kıyafetlerinin yırtık durumda olduğunu, eşinin eline geçirdiği ve olay yerinde kırık halde bulunan cam bardağı Hasan'ın kafasının arka kısmına vurduğunu, Hasan'ı ablasından ayırdıktan sonra Hasan'ın dönerek kendisine yumruk attığını ve bu nedenle yere düştüğünü ifade etti. Hasan'ın daha sonra ablası ve eşine omuz atarak evden çıktığını belirten Ali Ç., ardından ayağa kalkarak ikametin içerisindeki merdiven boşluğundan aldığı tüfekle Hasan'a bir el ateş ettiğini söyledi. Ali Ç., ateş etme amacının Hasan'ı korkutmak olduğunu, Hasan'ı öldürmeye yönelik herhangi bir kastının bulunmadığını beyan etti.

Şüpheli için kasten adam öldürme cezası istendi

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, olayın iki ayrı eylem olarak değerlendirildiği belirtildi. İlk eylemde Ali Ç.'nin ablası ve Ali Ç.'nin, ikamette yaşanan tartışma sırasında cam bardak ve süs eşyasıyla Hasan Akay'ın başına vurduklarına ilişkin ifadeleri ile maktulün ölü muayenesinde baş bölgesinde ekimoz tespit edilmesi birlikte değerlendirildi. Bu çerçevede iki şüphelinin fikir ve eylem birliği içerisinde silahla basit yaralama suçunu işlediklerine dair kamu davası açılması için yeterli delil elde edildiği kaydedildi. İddianamede, ikinci eylemde ise Ali Ç.'nin ikametin dışına çıktıktan sonra ateşli silahla yakın mesafeden Hasan Akay'ın sırt bölgesini hedef alarak bir el ateş ettiği ve Akay'ın kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği belirtildi. Olayın oluş şekli, kullanılan silahın öldürmeye elverişli olması, ateş edilen mesafe ve hedef alınan bölgenin hayati organları içermesi birlikte değerlendirilerek şüphelinin öldürme kastıyla hareket ettiği kanaatine varıldığı ifade edildi. Şüphelilerin, Hasan Akay'ın ikamete zorla girdiği ve kendilerine saldırdığı yönündeki savunmalarının da değerlendirildiği iddianamede, kamera görüntüleri, DNA incelemeleri ve tanık beyanlarına yer verildi. Söz konusu deliller doğrultusunda, maktulün ikamete zorla girdiği ve şüphelilere saldırdığı yönündeki iddiaların doğrulanmadığı değerlendirilerek haksız tahrik hükümlerinin uygulanmaması gerektiği belirtildi. Ayrıca Ali Ç.'nin olayda kullandığı ateşli silahın 6136 sayılı Kanun kapsamında kaldığının uzmanlık raporuyla tespit edildiği aktarıldı. Şüpheli Ali Ç.'nin kasten öldürme ve ruhsatsız silah bulundurma, silahla basit yaralama, Ali Ç.'nin ablasının da yine silahla basit yaralama suçundan cezalandırılmaları talep edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı