Burdur'da 2 Katlı Ev Yangında Kullanılmaz Hale Geldi

Burdur'un Ağlasun ilçesinde 2 katlı ev çıkan yangın sonucu kullanılmaz hale geldi.

Yangın, sabah saatlerinde Ağlasun ilçesi Çınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.O.'ya ait 2 katlı evin çatısında henüz bilinmeyen sebepten yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis etrafta güvenlik önemi alırken itfaiye ekipleri yangını diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürdü. Ev kullanılmaz hale gelirken yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BURDUR