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Burdur'da 15 Gün Kaybolan Yaşlı Adam Evinde Ölü Bulundu

Burdur'da 15 Gün Kaybolan Yaşlı Adam Evinde Ölü Bulundu
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Burdur'da 15 gündür haber alınamayan 63 yaşındaki Yüksel Ayten, komşularının ihbarı üzerine evinde hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekipleri, Ayten'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Evde ağır koku ihbarına gelen polis cesetle karşılaştı

Burdur'da 15 gündür haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

BURDUR - Burdur'da kendisinden 15 gündür haber alınamayan 63 yaşındaki yaşlı adam evinden gelen kokudan şüphelenen komşularının ihbarı sonrası eve gelen polis ekipleri tarafından ölü bulundu.

Olay saat 13.00 sıralarında merkez Cemil mahallesi Balaban Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kendisinden 15 gündür haber alınamayan Yüksel Ayten'inevinden kötü kokular geldiğini farkeden komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin açtığı kapıdan eve giren polis ekipleri Ayten'i yerde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerini ne yaptığı kontrollerde Ayten'in yaklaşık 15 gün önce hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ve cumhuriyet savcısının çalışmalarının ardından Yüksel'in cenazesi morga kaldırıldı.

Evden gelen koku ihbarını yapan bulunan komşu Gökhan İnce; " Komşularımızın Yüksel Ayten'in evinden koku geldiğini söylemesi ve içerde sineklerin olduğunu söylemesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundum. Daha sonra polis ekipleri geldi. Evin yedek anahtarını bulup kapıyı açtılar. Yüksel Ayten'i olay yerinde ölmüş olarak buldular. En son iki hafta önce gördüm. Hatta bakkalın önünde merhabalaştık. Ben gittikten sonra ustalarla konuşmuş. Ondan sonra da hiç görmedim tek başına yaşıyordu" dedi.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERCAN KURBAN - 3.Sayfa
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