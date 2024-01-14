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Burdur-Antalya Karayolunda Tır Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi

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Burdur-Antalya karayolunda seyir halinde olan tır yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle yol yaklaşık 1 saat trafiğe kapatıldı.

Burdur- Antalya karayolunda seyir halinde olan tır yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 09.00 sıralarında Burdur'un Çeltikçi ilçesi Kuzköy yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Burdur'dan Antalya istikametine gitmekte olan Ahmet K. idaresindeki 63 ACR 037 plakalı tırın kupa kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanı gören Ahmet K. aracı yol kenarına çekerek 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi ile söndürülen yangında tır yanarak kullanılamaz hale gelirken yangın nedeniyle Burdur Antalya karayolu yaklaşık 1 saat trafiğe kapatıldı. Tırın yoldan kaldırılmasıyla yol tekrardan trafiğe açıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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