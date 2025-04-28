Burdur-Antalya Karayolunda Kamyonet Devrildi: 2 Yaralı

Burdur- Antalya karayolunda tekne motoru yüklü kamyonet devrildi: 2 yaralı

BURDUR - Burdur'un Çeltikçi ilçesinde lastiği patlayan tekne motoru yüklü kamyonet devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Burdur- Antalya karayolu Çeltikçi-Ağlasun kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara'dan Antalya'ya tekne motoru taşıyan Dursun A. idaresindeki 06 EC 3111 plakalı kamyonet, seyir halindeyken arka lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü Dursun A. ile yanında yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde müdahale etti. Kaza nedeniyle kamyonette ve taşınan tekne motorlarında maddi hasar meydana geldi. Kaza sonrası Antalya istikametine gidiş yönü bir süre trafiğe kapandı. Ekiplerin çalışmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

azayla ilgili inceleme başlatıldı.