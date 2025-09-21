Bunalıma Giren Kadın Irmağa Atladı

Haberler

Samsun'un Terme ilçesinde bunalıma giren 59 yaşındaki S.Ö., köprüden atlayarak intihar girişiminde bulundu. Olayın ardından kurtarılan kadın hastaneye kaldırıldı.

Samsun'da bunalıma giren 59 yaşındaki kadın, ırmağa atlayarak intihar girişiminde bulundu. Kurtarılan kadın hastaneye kaldırıldı.

Olay, Terme ilçesinde saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bunalıma giren 59 yaşındaki S.Ö., Terme Irmağı üzerinde bulunan köprünün temelindeki kayalıklardan kendini suya bıraktı. Çevredeki vatandaşların olayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ve Terme Arama Kurtarma (TAKE) ekipleri ile vatandaşların yardımıyla sudan hafif yaralı olarak çıkartılan kadın, Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından S.Ö., Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
