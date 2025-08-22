Bulun bu şehir eşkıyasını: Önünü kestiği kadın sürücüye dehşeti yaşattı

Güncelleme:
İstanbul Alibeyköy'de bir şahıs, önünü kestiği kadın sürücünün aracına saldırarak küfürler etti. Kadın sürücü dehşet anlarını saniye saniye kaydetti.

İstanbul'un Alibeyköy semtinde trafikte korku dolu anlar yaşandı. İddiaya göre bir şahıs, seyir halindeki kadın sürücünün önünü kesti. Aracın önüne geçen saldırgan, sürücüye hakaret ve küfürler savurdu. Bununla da yetinmeyen şahıs, kadının aracına saldırarak aynaları ve aracın camlarını kırdı.

Yorumlar (17)

Haber YorumlarıBÜLENT RESUL:

gelsin Sakarya da yapsın sıkıyorsa

Yorum Beğen33
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıkurtlarvadisi:

sakaryada olsa ne olcak gidip bulcanmı devletin polisi var askeri var

yanıt34
yanıt7
Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Gençlerde ki öfke kontrolsüzlüğü ve gergin olma nedenlerinde en büyük suç Ailelerinde ve çevrelerindedir. Kavgalı bir evde büyüyen çocuk büyüdükçe öfkeli ve saldırgan oluyor. Madde bağımlısı olan gençte madde bulamayınca veya maddiyattan dolayı alamayınca da saldırgan oluyor.

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıİsmail Yigit:

Adli kontrolle serbest olacağını biliyor çünkü.

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısehmus nisa:

kanunlar yasalar yeniden yazılmalıdır. mafyayı zengini siyasileri koruyan yasalar değil, milleti vatandaşı garibani koruyan yasalar yazılmalıdır

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 17 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
