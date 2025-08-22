Bulun bu şehir eşkıyasını: Önünü kestiği kadın sürücüye dehşeti yaşattı

İstanbul'un Alibeyköy semtinde trafikte korku dolu anlar yaşandı. İddiaya göre bir şahıs, seyir halindeki kadın sürücünün önünü kesti. Aracın önüne geçen saldırgan, sürücüye hakaret ve küfürler savurdu. Bununla da yetinmeyen şahıs, kadının aracına saldırarak aynaları ve aracın camlarını kırdı.