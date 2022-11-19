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Bulgaristan Başsavcılığı Sözcüsü Siika Mileva, 13 Kasım'da İstanbul'da gerçekleştirilen ve 6 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısı ile...

3. Sayfa Haberleri

Bulgaristan Başsavcılığı Sözcüsü Siika Mileva, 13 Kasım'da İstanbul'da gerçekleştirilen ve 6 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısı ile...

Bulgaristan Başsavcılığı Sözcüsü Siika Mileva, 13 Kasım'da İstanbul'da gerçekleştirilen ve 6 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısı ile bağlantılı 5 şüphelinin Bulgaristan'da gözaltına alındığını açıkladı.

Bulgaristan Başsavcılığı Sözcüsü Siika Mileva, 13 Kasım'da İstanbul'da gerçekleştirilen ve 6 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısı ile bağlantılı 5 şüphelinin Bulgaristan'da gözaltına alındığını açıkladı. - SOFYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bulgaristan İstanbul 3. Sayfa Haberler

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