Bulgaristan Başsavcılığı Sözcüsü Siika Mileva, 13 Kasım'da İstanbul'da gerçekleştirilen ve 6 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısı ile...
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Bulgaristan Başsavcılığı Sözcüsü Siika Mileva, 13 Kasım'da İstanbul'da gerçekleştirilen ve 6 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısı ile bağlantılı 5 şüphelinin Bulgaristan'da gözaltına alındığını açıkladı.
Bulgaristan Başsavcılığı Sözcüsü Siika Mileva, 13 Kasım'da İstanbul'da gerçekleştirilen ve 6 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısı ile bağlantılı 5 şüphelinin Bulgaristan'da gözaltına alındığını açıkladı. - SOFYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa