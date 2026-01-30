Haberler

Sabıkalı yolda kamyon üzüm bağına girdi

Denizli'nin Buldan ilçesinde, yağış sonrası direksiyon hakimiyetini kaybeden bir kamyon, karayolundan çıkarak üzüm bağına girdi. Kazada can kaybı yaşanmazken, maddi hasar oluştu.

Denizli'nin Buldan ilçesinde, kazalarla sık sık gündeme gelen Buldan karayolunda meydana gelen trafik kazasında bir kamyon üzüm bağına girdi.

Kaza, Buldan ilçesi Oğuz Mahallesi Denizli - Salihli karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ismi henüz öğrenilemeyen sürücü 20 ASY 582 plakalı kamyon ile seyir halindeyken, yağış sonrası direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyon, yoldan çıkarak üzüm bağına girdi. Meydana gelen kazada can kaybı yaşanmazken, kamyonda ve üzüm bağında maddi hasar oluştu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
