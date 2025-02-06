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Buldan Emniyeti Dolandırıcılığa Karşı Vatandaşları Bilgilendiriyor

Buldan Emniyeti Dolandırıcılığa Karşı Vatandaşları Bilgilendiriyor
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Buldan İlçe Emniyet Müdürlüğü, artan dolandırıcılık olaylarına karşı harekete geçerek kahvehaneler ve pazaryerlerinde vatandaşları bilgilendiriyor. Dolandırıcılık vakalarına karşı yapılması gerekenler ve dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında broşürler dağıtılıyor.

Buldan İlçe Emniyet Müdürlüğü, kahvehanelerde ve pazaryerinde yaptığı çalışmalarla vatandaşları son zamanlarda artan dolandırıcılara karşı uyardı.

Buldan İlçe Emniyet Müdürlüğü, son dönemlerde başta sosyal medya ve dijital platformlarda artan dolandırıcılık olayları üzerine harekete geçti. Vatandaşları bilinçlendirmek üzere kapsamlı çalışma yürüten Buldan İlçe Emniyet Müdürlüğü, kahvehanelerde ve pazaryerinde vatandaşlara çay ikramında bulunup sohbet ederek, hazırladıkları broşürlerle birebir bilgilendirme yaptı. Tapu, noter, banka, döviz bürosu, kuyumcu gibi yerlerde yapılacak işlemlerde dikkat edilmesi gereken hususlar, telefon üzerinden kendini hakim, savcı, polis ve jandarma olarak tanıtarak vatandaşlardan para isteyen dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları gerektiği bildirilerek böylesi durumlarda ücretsiz olan 112 hattının aranması gerektiği açıklandı.

Özellikle sosyal medya, telefon ve internet üzerinden alışverişlerde dolandırıcılık vakaların sık yaşandığı belirtilerek yapılan uyarılarla, piyasa fiyatlarının çok altında satış yapan ilanların şüpheli olabileceği vurgulandı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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