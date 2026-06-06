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Kazada ağır yaralanan traktör sürücüsü kurtarılamadı

Kazada ağır yaralanan traktör sürücüsü kurtarılamadı
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Denizli'nin Buldan ilçesinde sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan traktörün şarampole devrilmesi sonucu ağır yaralanan sürücü Ali Dağcı (75) hastanede kurtarılamadı.

Denizli'nin Buldan ilçesinde sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan traktörün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan sürücü kurtarılamadı.

Buldan ilçesine bağlı Bozalan Mahallesi'nde meydana gelen kazada; tarlasındaki işlerini bitirdikten sonra evine dönmek üzere yola çıkan Ali Dağcı (75) idaresindeki traktör, aniden bastıran yağmurun yolu kayganlaştırması sonucu kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör, savrularak şarampole yuvarlandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine hızla ulaşan sağlık ekipleri, yaralı sürücü Ali Dağcı'ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ambulansla Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılan Dağcı, burada doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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