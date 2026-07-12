Haberler

Demircilik yapan muhtar iş kazası geçirdi

Demircilik yapan muhtar iş kazası geçirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Denizli'nin Buldan ilçesinde Yenicekent Mahallesi Muhtarı Musa Çakır, iş yerinde spiralle metal kesimi yaparken boyun bölgesinden yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Çakır'ın tedavisi sürüyor.

Denizli'nin Buldan ilçesinde Yenicekent Mahallesi Muhtarı Musa Çakır, iş yerinde metal kesimi yaptığı sırada meydana gelen kazada boyun bölgesinden yaralandı.

Olay, Buldan ilçesi Yenicekent Mahallesi Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, demircilik mesleğini sürdüren 49 yaşındaki Yenicekent Mahallesi Muhtarı Musa Çakır, spiralle metal kestiği sırada meydana gelen iş kazasında boyun bölgesinden yaralandı. Kanlar içerisinde kalan Çakır için çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Çakır, daha sonra ileri tetkik ve tedavi amacıyla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Muhtar Musa Çakır'ın hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Meclis'te kritik hafta! Milyonları ilgilendiren 3 düzenleme geliyor

Meclis'te kritik hafta! Milyonları ilgilendiren 3 düzenleme geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yunanistan ve İsrail'den Ege'de gizli askeri test

Ege'de gizli askeri test! İddia vahim
Bisiklet derneği üyesi kazada yaşamını yitirdi

Bisiklet derneği üyesi kazada yaşamını yitirdi
Sıfır Atık Vakfı ve İstanbul Valiliği’nden Çevre Bilincini Güçlendiren Orman Buluşması

Sıfır Atık Vakfı ve İstanbul Valiliği’nden Çevre Bilincini Güçlendiren Orman Buluşması
İstanbul'da infial yaratan olay! 3 çocuk kadına sokak ortasında kabusu yaşattı

İnfial yaratan olay! 3 çocuk kadına sokak ortasında kabusu yaşattı
Ticaret Bakanlığı satışa çıkardı! Fiyatları 60 bin liradan başlıyor

Telefon fiyatına otomobil! Yüzlercesi satışa çıkarıldı
Akaryakıt istasyonlarında skandal bitmiyor! Pompacıdan genç kadın için olay sözler

Skandal bitmiyor! Pompacıdan genç kadının arkasından iğrenç sözler
FETÖ ile bağlantılı 2 bin 702 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi

FETÖ'ye ağır darbe! Yüzlercesi için düğmeye basıldı