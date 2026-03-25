Buldan'da emniyeti yeni binasına taşındı

Eski binanın yıkılmasının ardından yapımı tamamlanan yeni Emniyet Müdürlüğü hizmete girdi. Vatandaş işlemleri artık modern binada gerçekleştiriliyor.

Buldan'da bir süre önce alınan yıkım kararının ardından eski Emniyet Müdürlüğü binasının bulunduğu alanda başlatılan inşaat çalışmaları tamamlandı. Yeni yapılan bina, Buldan İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Şehit Ercan Yangöz Polis Merkezi Amirliği olarak hizmet vermeye başladı.

Taşınma sürecinin tamamlanmasıyla birlikte vatandaşların güvenlik ve trafikle ilgili tüm işlemleri yeni binada yapılmaya başlandı. Modern yapısıyla dikkat çeken yeni hizmet binasının, hem personelin çalışma koşullarını iyileştirmesi hem de vatandaşlara daha hızlı ve etkin hizmet sunulması hedefleniyor.

Bilindiği üzere eski Emniyet Müdürlüğü binasının yıkılmasının ardından, emniyet hizmetleri geçici olarak Hükümet Konağı bahçesine yerleştirilen konteynırlarda sürdürülüyordu. Yeni binanın tamamlanmasıyla birlikte bu geçici uygulamaya son verilmiş oldu. - DENİZLİ

