Direksiyon başında fenalaşan sürücü az kalsın faciaya neden oluyordu

Giresun'un Bulancak ilçesinde direksiyon başında fenalaşan sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, bir inşaat alanına çarparak durabildi. Olayda kaldırımda yürüyen bir kadın son anda aracın altında kalmaktan kurtulurken, rahatsızlanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Olay, Bulancak ilçesi Bulancak Mahallesi 15 Temmuz Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde seyir halinde bulunan otomobilin sürücüsü direksiyon başında aniden fenalaşarak baygınlık geçirdi. Kontrolden çıkan araç, kaldırım kenarında yürüyen bir kadına doğru yöneldi. Kadın, son anda geri çekilerek aracın altında kalmaktan kurtuldu. Kontrolden çıkan otomobil yakındaki bir inşaat alanına çarparak durabilirken, kazayı gören çevredeki esnaf ve vatandaşlar hemen aracın yanına koşarak baygın haldeki sürücüye müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı