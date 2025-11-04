Buket Kaya'nın Trafik Kazası Davasında Taraflar Katılmadı

Kayseri'de milli sporcu Buket Kaya'nın hayatını kaybettiği kazanının Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmasına taraflardan kimse katılmadı.

Kayseri'de milli sporcu Buket Kaya'nın hayatını kaybettiği trafik kazasıyla ilgili Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava devam ediyor. Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki son duruşmaya müştekiler ve tutuksuz sanık Ramazan Ö. ile avukatların katılmadığı görüldü. Tarafların olmadığı duruşmada mahkeme heyeti; Adli Tıp Kurumu'ndan kesin raporun beklenmesine ve eksiklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - KAYSERİ