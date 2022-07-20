Buğday yüklü traktör otomobille çarpıştı: 1 yaralı Çorum'un Sungurlu ilçesinde otomobil ile buğday yüklü traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Çorum'un Sungurlu ilçesinde otomobil ile buğday yüklü traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, Sungurlu-Kırıkkale karayolunun 6. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara'dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan 19 BC 427 plakalı otomobil, yol kenarındaki cepten dönmeye çalışan Abdurrahman T. yönetimindeki 19 SE 318 plakalı traktör ile çarpıştı. Kazada traktör sürücüsü yaralanırken, römorkta bulunan buğdaylar yola saçıldı. Yaralı sürücü kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Sungurlu 3. Sayfa Haberler

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