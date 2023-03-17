Büfeyi kurşun yağmuruna tuttu: 1 yaralı

İsmet Paşa Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana gelen olayda, henüz kimliği belirlemeyen 30 yaşlarındaki bir kişi cadde üzerinde bulunan büfeye silahla 10 el ateş ederek kurşun yağmuruna tuttu. Silahtan çıkan kurşunlardan 2 tanesi içeride bulunan büfe sahibi Recep Baş'ın kasığına ve dizine isabet etti.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralanan büfe sahibi olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs ÜniversitesiTıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

POLİS, KAÇAN ŞÜPHELİYİ ARIYOR

Zanlı olayın ardından kayıplara karıştı. Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.