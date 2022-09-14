Büfeden bin lira çalan hırsız yakalandı 3. Sayfa Haberleri Bolu'da gece yarısı kapısının kilidini kırarak girdiği büfenin kasasından bin lira çalan hırsız yakalandı. Bolu'da gece yarısı kapısının kilidini kırarak girdiği büfenin kasasından bin lira çalan hırsız yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Aktaş Mahallesi'nde bulunan bir büfenin sahibi sabah saatlerinde işyerine geldiğinde kapısının açık olduğunu gördü. Kapı kilidinin kırıldığını fark eden işyeri sahibi kasasında bulunan bin liranın çalındığını anlayınca durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, büfenin çevresinde bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Hırsızlık olayını gerçekleştiren şahsın aynı suçlardan 8 suç kaydı bulunan R.Ç. (22) olduğunu belirledi. Ekipler, olaydan bir hafta sonra R.Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı. İfadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan R.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BOLU Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Bolu 3. Sayfa Haberler

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