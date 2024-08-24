Büfe sahibinin dikkati, hırsızlığı ele verdi: Hırsızlık anları kamerada

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde alışveriş yaptığı büfenin rafından aldığı bisküviyi cebine koyan adamı, işyeri sahibi fark etti. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay geçtiğimiz günlerde ilçedeki bir büfede yaşandı. Güvenlik kameralarına da yansıyan görüntülerde elindeki bastonuyla büfeye gelen bir kişi, cüzdanından para çıkardığı esnada işyeri sahibinin bir anlık dikkatsizliğinden faydalanmak istedi. Raftaki bisküviyi alarak cebine sıkıştırdı. Ardından da bastonunu alarak büfeden ayrılmak istedi. Bisküvinin parasını ödemeden büfeden ayrıldığı esnada işyeri sahibinin çağrısıyla geri geldi.

Adamın bulunduğu yere gelen işyeri sahibi şüphelinin cebindeki bisküviyi aldı. Olayın ardından adam büfeden ayrıldı.