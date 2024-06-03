Büfe sahibi çocuğu darbetti, annesini ise çirkin hareketlerle taciz etti
İstanbul Esenyurt'ta bir büfe sahibi iddiaya göre bir çocuğu darbetti. Olay sonrası büfeye gelen çocuğun annesini ise hem cinsel içerikli hareketleriyle hem de sözlü olarak taciz etti. Olay anı, anne tarafından anbean kaydedilirken Durumun şikayet edilmesi sonrası büfe sahibi polisler tarafından gözaltına alındı.
İstanbul'un sürekli olaylarıyla gündeme gelen ilçesi Esenyurt'ta çirkin bir gelişme daha yaşandı. Bir büfe sahibi, mahallesindeki bir çocuğu darbetti. Dükkanına gelen çocuğun annesini ise hem sözlü hem de yaptığı el hareketleriyle taciz etti.
ÇOCUĞU DARBETTİ, DÜKKANA GELEN ANNESİNE ÇİRKİN HAREKETLER SERGİLEDİ
Mahallesindeki bir çocuğu iddiaya göre darbeden büfe sahibi, daha sonra çocuğun durumu annesine bildirmesiyle dükkanına gelen anneye de çirkin hareketler sergiledi.
ANNE HER ŞEYİ KAYDETTİ
Kendisine cinsel içerikli sözler ve hareketlerle karşılık veren büfe sahibinin videosunu kaydeden anne, sözde esnafın çirkin yüzünün ortaya çıkmasını sağladı. Büfe sahibinin sözlü ve fiziki tacizi polise ihbar edildi.
POLİSLER GÖZALTINA ALDI
Olay yerine gelen polis ekipleri, büfe sahibini gözaltına almaya çalışırken büfe sahibinin kaçmaya çalışırken yere düştüğü ve yerde kelepçelenerek karakola götürdüğü de videoya yansıdı.