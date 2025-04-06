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BUDO Deniz Otobüsünde Yangın: 5 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

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İstanbul'dan Bursa'ya hareket eden BUDO Deniz Otobüsünün makine dairesinde çıkan yangın sonucu 1 gemi görevlisi ve 4 vatandaş dumandan etkilenerek hastaneye sevk edildi. Yangın, çok sayıda ekibin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

BUDO'da yangın: 5 kişi hastaneye kaldırıldı

İstanbul'dan Bursa'ya hareket eden deniz otobüsünde yangın çıktı

BURSA - İstanbul'dan Bursa'ya hareket eden BUDO Deniz Otobüsünün makine dairesinde, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Mudanya'da çok sayıda ekibin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen 1 gemi görevlisi ve 4 vatandaş, sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi.

İstanbul Eminönü'nden Bursa Mudanya'ya hareket eden BUDO Deniz Otobüsü, Mudanya limana yanaşırken saat 20.08 sırlarında makine daire kısmında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine 6 itfaiye ve çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler kısa sürede limana yanaşan gemide müdahaleye başladı. Makine dairesindeki yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, itfaiye ekiplerince vatandaşlar tahliye edildi. Bazı vatandaşlar, çıkan yangın nedeniyle dumandan etkilendi. Bölgede bulunan sağlık ekiplerince bölgedeki hastanelere kaldırılan 1 gemi görevlisi ve 4 vatandaşın hastanedeki kontrolleri sürüyor.

Gemide yolcu olarak seyahat eden bir vatandaş, "İçerden bir anda duman yükseldi. Tam yanaşırken oldu. Hepimiz panik yaşadık, ekiplere verdik. Olay yerine geldiler, bazı vatandaşlar dumandan etkilenmiş diye duyduk" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET BURAK ÖZTÜRK - 3.Sayfa
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