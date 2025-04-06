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BUDO Deniz Otobüsünde Yangın Panik Yarattı

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Bursa - İstanbul seferi yapan BUDO deniz otobüsünde meydana gelen yangın, yolcular arasında panik yarattı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı ve yolcuların yaşadığı korku dolu anlar görüntülendi. Yangının çıkışı ve yolcuların tahliye çabaları, olayın ne kadar ciddi olduğunu gözler önüne serdi. Yangın anında hızlı ve etkin bir müdahale ile yolcuların güvenliği sağlanmaya çalışıldı.

BUDO'da can pazarı kamerada

BURSA - İstanbul'dan Bursa'ya hareket eden BUDO deniz otobüsünde çıkan yangında panik yaşayan yolcuların o anları kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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