BUDO Deniz Otobüsünde Yangın Panik Yarattı
Bursa - İstanbul seferi yapan BUDO deniz otobüsünde meydana gelen yangın, yolcular arasında panik yarattı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı ve yolcuların yaşadığı korku dolu anlar görüntülendi. Yangının çıkışı ve yolcuların tahliye çabaları, olayın ne kadar ciddi olduğunu gözler önüne serdi. Yangın anında hızlı ve etkin bir müdahale ile yolcuların güvenliği sağlanmaya çalışıldı.
BUDO'da can pazarı kamerada
BURSA - İstanbul'dan Bursa'ya hareket eden BUDO deniz otobüsünde çıkan yangında panik yaşayan yolcuların o anları kamerada
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa