Burdur'da uyuşturucu partisi cezaevinde bitti

Burdur'un Bucak ilçesinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu partisinde gözaltına alınan 1 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, O.Ö. isimli şahıs, Bucak ilçe merkezinde Jandarma Komutanlığı birimlerince teknik ve fiziki takibe alındı. Şüphelinin evine yasa dışı uyuşturucu madde getirdiği ve burada uyuşturucu kullanıp parti yaptığı yönündeki bilgilerin ardından ekipler harekete geçti. Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda şüpheli gözaltına alınırken, evde arama yapıldı. Operasyonun ardından adliyeye sevk edilen O.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Isparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı