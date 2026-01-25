Haberler

Burdur'da otomobil uçuruma düştü: 1 yaralı

Burdur'da otomobil uçuruma düştü: 1 yaralı
Güncelleme:
Burdur'un Bucak ilçesinde meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu otomobil uçuruma düştü. Sürücü, kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak hastaneye kaldırıldı.

Burdur'un Bucak ilçesinde, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu otomobilin uçuruma düştüğü kazada sürücü yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Bucak ilçesi Çamlık köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücünün ismi öğrenilemeyen 32 HZ 582 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu uçuruma düştü. Otomobil sürücüsü kendi imkanları ile araçtan çıkarken ihbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından sürücü uçurumdan çıkarılırken ambulansla Bucak Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
