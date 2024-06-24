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Bucak'ta Tarlada Çıkan Yangında 9 Dekarlık Alan ve Balya Makinesi Kül Oldu

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Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Üzümlübel köyünde bir tarlada çıkan yangında, balya makinesi ve 9 dekarlık alan yanarak kül oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Burdur'un Bucak ilçesinde tarlada balya makinesinden çıkan yangında 9 dekarlık alan ve balya makinesi yanarak kül oldu.

Yangın, Bucak ilçesine bağlı Üzümlübel köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Murat S.'ye ait tarlada balya yapan Tayfur D.'ye ait balya makinesinde yangın çıktı. Yangın bir anda büyüyerek araziye sıçradı. Makine sahibinin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile arazi yangını söndürülürken, yangında balya makinesi ve 22 dekarlık arazinin 9 dekarı kül oldu. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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