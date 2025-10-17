Haberler

Bucak'ta Seyir Halindeki Kamyonet Alev Aldı

Bucak'ta Seyir Halindeki Kamyonet Alev Aldı
Güncelleme:
Yangın, saat 13.30 sıralarında Bucak'a bağlı Çamlık köyü Kavaklı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 07 ACT 523 plakalı kamyonet seyir halindeyken bilinmeyen sebepten yanmaya başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı ile adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürülen yangın sonucu araç kullanılmaz hale geldi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
