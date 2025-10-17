Bucak'ta Seyir Halindeki Kamyonet Alev Aldı
Burdur'un Bucak ilçesinde seyir halindeyken alev alan kamyonet, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında araç kullanılmaz hale geldi.
Burdur'un Bucak ilçesinde seyir halindeyken alev alan kamyonet kullanılmaz hale geldi.
Yangın, saat 13.30 sıralarında Bucak'a bağlı Çamlık köyü Kavaklı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 07 ACT 523 plakalı kamyonet seyir halindeyken bilinmeyen sebepten yanmaya başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı ile adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürülen yangın sonucu araç kullanılmaz hale geldi. - BURDUR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa