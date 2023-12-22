Üye Girişi
Haberler

Bucak'ta Otomobiller Çarpıştı, 3 Kişi Yaralandı

Güncelleme:
Abone Ol

Burdur'un Bucak ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu dereye uçan araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Burdur'un Bucak ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada dereye uçan araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.45'te Burdur'un Bucak ilçesinde stadyum yanında bulunan köprüde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2503 sokak ile 2504 sokağın kesiştiği kavşakta Alparslan Mustafa Ş. (25) idaresindeki 20 D 0200 plakalı Mercedes marka otomobil ile Murat D. (25) idaresindeki 15 EN 363 plakalı Tofaş otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Tofaş otomobil yoldan çıkarak dereye uçtu. Kazada dereye uçan otomobilde bulunan Murat D., Hüseyin A. (14) ve Ahmet A. (16) yaralandı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonrasında araçtan çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazaya karışan otomobiller ise otoparka çekildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye Burdur Tofaş Acil Durum Yaralanma Trafik Kazaları 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Manchester City - Fluminense maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Manchester City - Fluminense maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Canlı maç anlatımı! Manchester City - Fluminense maçı CANLI izle! Manchester City - Fluminense maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? Sırrı Süreyya Önder hasta mı, sağlık durumu ne? Muhammed Zeki Durak kimdir? Muhammed Zeki Durak kaç yaşında, nereli? Muhammed Zeki Durak hayatı ve biyografisi! Mehmet Fatih Kacır kimdir? Mehmet Fatih Kacır kaç yaşında, nereli? Mehmet Fatih Kacır hayatı ve biyografisi! İllegal Hayatlar filmi oyuncuları kim? İllegal Hayatlar filmi konusu, oyuncuları ve İllegal Hayatlar özeti! 22-23 Aralık'ta benzine ve motorine indirim veya zam Var mı? Güncel Akaryakıt Fiyatları! Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 22-23 Aralık Benzine ve Motorine İndirim veya Zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! Arka Sokaklar CANLI izle! 22 Aralık Cuma KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle! İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak? Fırtına geliyor! 23-24 Aralık İstanbul hava durumu! Asgari ücret haftaya belli olur mu, ne zaman açıklanacak? Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Süper Kupa maçı nerede, hangi statta oynanacak? FB - GS Süper Kupa maçı hangi stadyumda oynanacak? Süper Kupa maçı ne zaman? Fenerbahçe Galatasaray Süper Kupa maçı ne zaman oynanacak? Derbinin hakemi kim oldu? BELLİ OLDU! Fenerbahçe - Galatasaray derbisini kim yönetecek?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title