Bucak'ta Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı

Burdur'un Bucak ilçesinde 17 yaşındaki sürücüsünün kullandığı otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Burdur'un Bucak ilçesi Antalya karayolu Seydiköy Köyü Kent Ormanı Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 17 yaşındaki Y.E.Y.'nin kullandığı 32 EY 954 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda takla atarak yoldan çıktı. Kazada sürücü Y.E.Y. ve yolcu koltuğunda oturan M.B. (16) yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü Y.E.Y.'nin ehliyetinin olmadığı ve alkollü olduğu tespit edildi. Kazada yaralanan M.B.'nin durumunun iyi olduğu, Y.E.Y.'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR