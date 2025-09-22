Haberler

Bucak'ta Orman Yangını Kısa Sürede Kontrol Altına Alındı

Bucak'ta Orman Yangını Kısa Sürede Kontrol Altına Alındı
Burdur'un Bucak ilçesinde akşam saatlerinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Alevlere önceki gece gören vatandaşların ihbarıyla, Bucak Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri bölgeye intikal etti.

Burdur'un Bucak ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Bucak ilçesi Sazak mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Bucak Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
