Bucak'ta Orman Yangını Kısa Sürede Kontrol Altına Alındı
Burdur'un Bucak ilçesinde akşam saatlerinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Alevlere önceki gece gören vatandaşların ihbarıyla, Bucak Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri bölgeye intikal etti.
Yangın, akşam saatlerinde Bucak ilçesi Sazak mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Bucak Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. - BURDUR
