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Bucak'ta Okul Servisi ile Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı

Bucak'ta Okul Servisi ile Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı
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Burdur'un Bucak ilçesinde meydana gelen kazada, okul servisi ile otomobil çarpıştı; 5'i öğrenci toplam 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, sağlık durumları iyi.

Burdur'un Bucak ilçesinde okul servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 5'i öğrenci 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Bucak ilçesi Pazar Mahallesi Ramazan Selen Bulvarı ile 3611. Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, lise öğrencilerini taşıyan Resul Ş. (35) idaresindeki 15 C 4072 plakalı minibüs ile Alaattin Y.A. (27) idaresindeki 16 CVC 59 plakalı Honda marka otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Alaattin Y.A. ile minibüsteki öğrenciler P.K. (18), B.G. (15), N.T.B. (15), I.I. (17) ve H.S.A. (16) yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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