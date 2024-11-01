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Bucak'ta İnşaatta Düşen İşçi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

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Burdur'un Bucak ilçesinde inşaatta çalışırken zemin boşluğuna düşüp yaralanan işçi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Burdur'un Bucak ilçesinde çalıştığı inşaatta zemin boşluğuna düşüp yaralanan işçi itfaiye tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 09.30 sıralarında Bucak ilçesi Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2734 Sokak'ta bulunan inşaatta çalışan işçi Abdullah Erbil (36), dengesini kaybederek ikinci kattan asansör boşluğuna düşerek yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonrasında düştüğü boşluktan çıkarılan yaralı işçi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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