Bucak'ta Balkon Çökmesi: Anne ve Kızı Yaralandı

Bucak'ta Balkon Çökmesi: Anne ve Kızı Yaralandı
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Burdur'un Bucak ilçesinde bir evin ahşap balkonunun çökmesi sonucu anne ve kızı yaralandı. Olayda yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Burdur'un Bucak ilçesinde iki katlı evin ahşap balkonunun çökmesi sonucu anne ve kızı yaralandı.

Olay, saat 16.40 sıralarında Bucak ilçesi Yörükler Mahallesi 3307. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki katlı evin ahşap balkonuna çıkan S.Ü. (46) ve kızı S.Ü. (19), balkonun çökmesi sonucu 2 metre yükseklikten yere düşerek yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yardımıyla sedyeye alınan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumları iyi olan yaralıların tatil için Bucak'a gelen bir adli yargı mensubunun ailesi olduğu öğrenildi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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