Haberler

Bucak'ta Arazi Yangını Kontrol Altına Alındı

Bucak'ta Arazi Yangını Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur'un Bucak ilçesinde çıkan arazi yangını, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. Yangın, Karaaliler köyünde bilinmeyen bir nedenden dolayı çıktığı bildirildi.

Burdur'un Bucak ilçesinde çıkan arazi yangını ekipler tarafından büyümeden söndürüldü.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Karaaliler köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arazide bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Dumanları gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen ekipler tarafından yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bakan Şimşek: Batman muhtemelen bu gidişle büyükşehir olacak

Bakan Şimşek müjdeyi verdi: Bu ilimiz muhtemelen büyükşehir olacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zonguldak'ta yüksek sesle müzik dinleme tartışmasında kan aktı

Genç kadın yüksek sesle müzik dinleme tartışmasında öldürüldü
İmam, cemaate ateş püskürdü: Kıldırmıyorum namazı, sizinle mi uğraşacağım?

"Kıldırmıyorum namazı, sizinle mi uğraşacağım"
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.