Buca'daki orman yangınının çıkış anı görüntüsü ortaya çıktı

Buca'daki orman yangınının çıkış anı görüntüsü ortaya çıktı
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Buca'daki orman yangınının çıkış anı görüntüsü ortaya çıktı
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İzmir'in Buca ilçesinde başlayarak Gaziemir ile Menderes ilçelerine yayılan ve kontrol altına alınamayan orman yangınının çıkış anı görüntüsü ortaya çıktı. Kaçak bir inşaatta yapılan kaynak işlemi sırasında çıkan yangında, demir kesim sırasında çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturduğu, alevlerin hızla yayıldığı anlar saniye saniye yer aldı.

İzmir'in Buca ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde Y.Ö.'ye ait ruhsatsız bir inşaatta yapılan demir kesim ve kaynak işlemi sırasında çıkan kıvılcımlar önce çevredeki otluk alanı, ardından da yakındaki ormanlık alanı tutuşturdu.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI HALA SÜRÜYOR

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Ormanlık alanların zarar gördüğü yangın, Buca, Gaziemir ve Menderes ilçelerinde etkili olurken, söndürme çalışmaları hala sürüyor.

YANGININ BAŞLAMA ANI KAMERADA

Yangının başlangıç anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kıvılcımların kuru otlara sıçradığı, ardından otların tutuştuğu ve alevlerin birkaç dakika içinde ormanlık alana yayıldığı net şekilde görüldü.

5 KİŞİ GÖZALTINDA, 2'Sİ TUTUKLAMA TALEBİYLE MAHKEMEDE

Yangınla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında kaçak yapı sahibi Y.Ö. ile inşaatta çalışan N.T., S.Ö., Y.K. ve suça sürüklenen çocuk B.A. gözaltına alındı. Şüphelilerden Y.Ö. ve N.T. tutuklama talebiyle, diğer üç kişi ise adli kontrol tedbiri talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıSer_hat:

Ulan dangalaklar madem kaynak yapacaksınız etrafı bir güzel ıslatıp öyle yapınki yangın çıkmasın

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Haber YorumlarıMutlu Sutcu:

Bunlara yaktığı bütün ormanı ağaçlandırtıp ömür boyu sulatıp bekçilik yaptıracaksın.

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Haber YorumlarıHakan Celik:

akıl alır gibi değil ulan insan olmadık sen bu canlıların bizim geleceğimizin hesabını nasıl vereceksin

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Haber YorumlarıAKP KORSANLARI:

Gozlerini mi kör sizin? Bicin biri gelip atesli bir seyler atip gidiyor, alginin da bu kadarina pes dogrusu

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Haber YorumlarıKemal A55:

Kaynak ve inşaat nerede tam olarak yakılmış işte kasti olarak

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