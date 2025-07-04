Buca'daki orman yangınının çıkış anı görüntüsü ortaya çıktı

İzmir'in Buca ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde Y.Ö.'ye ait ruhsatsız bir inşaatta yapılan demir kesim ve kaynak işlemi sırasında çıkan kıvılcımlar önce çevredeki otluk alanı, ardından da yakındaki ormanlık alanı tutuşturdu.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI HALA SÜRÜYOR

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Ormanlık alanların zarar gördüğü yangın, Buca, Gaziemir ve Menderes ilçelerinde etkili olurken, söndürme çalışmaları hala sürüyor.

YANGININ BAŞLAMA ANI KAMERADA

Yangının başlangıç anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kıvılcımların kuru otlara sıçradığı, ardından otların tutuştuğu ve alevlerin birkaç dakika içinde ormanlık alana yayıldığı net şekilde görüldü.

5 KİŞİ GÖZALTINDA, 2'Sİ TUTUKLAMA TALEBİYLE MAHKEMEDE

Yangınla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında kaçak yapı sahibi Y.Ö. ile inşaatta çalışan N.T., S.Ö., Y.K. ve suça sürüklenen çocuk B.A. gözaltına alındı. Şüphelilerden Y.Ö. ve N.T. tutuklama talebiyle, diğer üç kişi ise adli kontrol tedbiri talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.