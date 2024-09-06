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Bu magandayı yakalayın! Yaşlı adama yavaş yürüyor diye kafa atıp kayıplara karıştı

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Ankara Mamak'ta bir sürücü, karşıdan karşıya geçerken yavaş yürüdüğü gerekçesiyle yaşlı adama kafa attı. Trafik magandası saldırının ardından arabasına binip uzaklaşırken, cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler kısa sürede infiale neden oldu. Çok sayıda vatandaş saldırganın bir an önce yakalanması için yetkililere çağrıda bulundu.

Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşlı bir adam, yolun karşısına geçerken yavaş yürüdüğü iddiasıyla dövüldü.

ARDINA BİLE BAKMADAN ARABASINA BİNDİ

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde aracından inen trafik magandası kaldırımdaki yaşlı adamın önünde durdu ve kısa bir süre tepkisini dile getirdi. Ardından bir anda yaşlı adama kafa atıp ardına bakmadan arabasına bindi.

"YAKALAYIN BU SALDIRGANI"

Saldırıya uğrayan kişi, kafa darbesinin etkisiyle yere düştü. Zorlanarak ayağa kalkan yaşlı adamın sendelediği görüldü. Olay, bir cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Saldırıya ait görüntülerin sosyal medyada yayınlamasıyla saldırganın bir an önce yakalanması için çağrılar yapıldı.

Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa

Cep Telefonu 3-sayfa trafik Ankara Mamak

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Yorumlar (3)

Yasin Ferah:

Yakalansa ne olcak ülkede adalet mi var hemen Salıverecekler

43
1
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Hakan Ak:

İnsanoğlu ne kadar çeşit bişey her çeşidi var bunlar nSıl bi ailede nasıl bir ortamda büyüyorlarda bu şekilde çer çöp bireyler olarak piyasaya çıkıyor anlamıyorum

15
0
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Salih Isık:

cahillik aldı başını gitti,ALLAH sonumuzu hayır ede,

1
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