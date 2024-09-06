Bu magandayı yakalayın! Yaşlı adama yavaş yürüyor diye kafa atıp kayıplara karıştı

Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşlı bir adam, yolun karşısına geçerken yavaş yürüdüğü iddiasıyla dövüldü.

ARDINA BİLE BAKMADAN ARABASINA BİNDİ

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde aracından inen trafik magandası kaldırımdaki yaşlı adamın önünde durdu ve kısa bir süre tepkisini dile getirdi. Ardından bir anda yaşlı adama kafa atıp ardına bakmadan arabasına bindi.

"YAKALAYIN BU SALDIRGANI"

Saldırıya uğrayan kişi, kafa darbesinin etkisiyle yere düştü. Zorlanarak ayağa kalkan yaşlı adamın sendelediği görüldü. Olay, bir cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Saldırıya ait görüntülerin sosyal medyada yayınlamasıyla saldırganın bir an önce yakalanması için çağrılar yapıldı.