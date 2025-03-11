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Bu cesareti nereden alıyorlar? Videoyu izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi

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Sosyal medyada bir şahıs, "Çakarlı araçlarımıza el koyacaklarmış" notuyla lüks çakarlı araçlarıyla paylaşım yaparak adeta meydan okudu. Büyük tepki çeken görüntüyü izleyenler İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı etiketleyerek "Gerekeni yapın" çağrısında bulundu.

Sosyal medyada bir şahıs, çakarlı lüks araçlarıyla görüntü paylaşıp "Çakarlı araçlarımıza el koyacaklarmış" notunu ekleyerek adeta meydan okudu. Paylaşım, kısa sürede büyük yankı uyandırırken, çakar kullanımıyla ilgili denetimlerin sıkılaştırılması gerektiğini savunan vatandaşların tepkisini çekti.

BAKAN YERLİKAYA'YI ETİKETLEDİLER

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı etiketleyerek bu şahıs hakkında işlem yapılmasını isteyen kullanıcıların yaptıkları yorumlardan bazılar şunlar;

  • Bu değirmenin suyu nereden geliyor acaba?
  • Size diyor bakanım...
  • Madem o kadar cesursunuz plaka niye yok?
  • Para ve kültür neden yan yana gelemiyor?
  • Meydan okuyor ama plakayı sökmüş.
Bu cesareti nereden alıyorlar? Videoyu izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (30)

Haber Yorumlarıgunay yanug:

rezil krolar

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Haber YorumlarıSamarpan Bhav:

Kürdo

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Haber Yorumlarıatıf gül:

Canım ülkemde, neler oluyor, belli bir halk zor durumda, belli kesimde kral gibi yaşıyor,bu nasıl iş.......

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Haber YorumlarıHülagü:

Eski içişleri bakanına ait olduğu iddia edilen ses kaydı geldi aklıma. " Benim cesedimi çiğnemeden seni alamazlar"

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Haber Yorumlarımurat dural:

Vergi dairesi Ekonomi ye para arayanlar bu şahısları takip etseler kayıt dışı para nın nereden geldiği ortaya çıkar ama bazlılarına dokunur ? tabi bu da hesaplarına gelmez.

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Haber YorumlarıMUSTAFA ÖZDEMİR:

Cesaret değil para senin de paran varsa sende aynısını yapabilirsin.

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Haber YorumlarıOsman Tutumlu:

o çıkarları bi yerinize çakarlar

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

çalınan müzikten anladığım kadar arkadaşlar amerikalı apaci müziği dinliyorlar ama anlamadığım bu ülkede apaçilerin özgürlüğünü olmadığı kimliklerinin tanınmadığının söylenmesidir adamlar hür ve özgür olarak bizim yapmaya cesaret edemeyeceğimiz şekilde son model lüks araçlarla çakarlı şekilde fink atıyor

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Haber YorumlarıFatih Ozturk:

Abi bunlar bu araçlara binse ne olur tipe bak yaa öğğg

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Haber YorumlarıArSLaN 1:

sosyal medya delikanlıları

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