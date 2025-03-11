Bu cesareti nereden alıyorlar? Videoyu izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
Sosyal medyada bir şahıs, "Çakarlı araçlarımıza el koyacaklarmış" notuyla lüks çakarlı araçlarıyla paylaşım yaparak adeta meydan okudu. Büyük tepki çeken görüntüyü izleyenler İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı etiketleyerek "Gerekeni yapın" çağrısında bulundu.
Sosyal medyada bir şahıs, çakarlı lüks araçlarıyla görüntü paylaşıp "Çakarlı araçlarımıza el koyacaklarmış" notunu ekleyerek adeta meydan okudu. Paylaşım, kısa sürede büyük yankı uyandırırken, çakar kullanımıyla ilgili denetimlerin sıkılaştırılması gerektiğini savunan vatandaşların tepkisini çekti.
BAKAN YERLİKAYA'YI ETİKETLEDİLER
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı etiketleyerek bu şahıs hakkında işlem yapılmasını isteyen kullanıcıların yaptıkları yorumlardan bazılar şunlar;
- Bu değirmenin suyu nereden geliyor acaba?
- Size diyor bakanım...
- Madem o kadar cesursunuz plaka niye yok?
- Para ve kültür neden yan yana gelemiyor?
- Meydan okuyor ama plakayı sökmüş.