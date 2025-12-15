ABD'deki üniversiteye silahlı saldırıda gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı

Haberler

Rhode Island Eyaleti Başsavcısı Peter Neronha, 13 Aralık'ta Brown Üniversitesi'nde meydana gelen silahlı saldırıda gözaltına alınan şüphelinin delil yetersizliği nedeniyle serbest bırakıldığını açıkladı. Soruşturma devam ediyor.

ABD'nin Rhode Island Eyaleti Başsavcısı Peter Neronha, 13 Aralık tarihinde 2 kişinin öldürüldüğü ve 9 kişinin yaralandığı Brown Üniversitesi'ndeki silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan bir şüphelinin delil yetersizliği nedeniyle serbest bırakıldığını bildirdi.

ABD'nin Rhode Island eyaletindeki Providence şehrinde bulunan Brown Üniversitesi'nde 13 Aralık akşamında 2 kişinin öldürüldüğü ve 9 kişini yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin dün gözaltına alınan bir şüpheli serbest bırakıldı. Rhode Island Başsavcısı Peter Neronha, "Gözaltına alınan şüphelinin aradığımız kişi olduğuna ilişkin birkaç kanıt vardı ancak bunların teyit edilmesi gerekiyordu ve son 24 saat içindeki incelemelerde, bu kanıtlar artık başka bir yöne işaret ediyor" ifadelerini kullandı. Neronha, soruşturmanın bir sonraki aşamasının planlanması için federal yetkililerle bir araya gelineceği bildirirken, yetkililerin neden şüphelinin yargılanması için yeterli kanıtlara sahip olunmadığını düşündüğüne ilişkin soruları cevaplamayı reddetti. Neronha ayrıca şüphelinin daha önce paylaşılan güvenlik kamerası görüntülerine de değinerek, siyah giyimli şüphelinin yüzünün gözükmediği kayıtların hala ellerindeki en kullanışlı görüntü olduğunu bildirdi.

Providence Polis Şefi Oscar Perez, "Kapsamlı bir soruşturma başlattık ve bazı arama emirleri hazırladık, çeşitli kanıtlar topladık. Ancak bunlar incelendiğinde kimseyi yargılayacak kadar yeterli delile sahip olmadığımızı değerlendirdik, bu nedenle şüpheliyi serbest bıraktık" dedi. Providence Polis Teşkilatı'ndan yapılan bir açıklamada, silahlı saldırının failine ilişkin daha fazla görüntü ve kanıtın aranmasına yönelik çalışmaların sürdüğü aktarıldı. - RHODE ISLAND

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
