ABD Polisi, Brown Üniversitesi zanlısına ait yeni görüntüler paylaştı

ABD Polisi, Brown Üniversitesi zanlısına ait yeni görüntüler paylaştı
Güncelleme:
Rhode Island eyaletindeki Brown Üniversitesi'nde gerçekleşen silahlı saldırının zanlısına ait yeni görüntüler paylaşıldı. Olayda 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı. Polis, kamuoyundan yardım talep ediyor.

ABD Polisi, Rhode Island eyaletindeki Brown Üniversitesi'nde cumartesi günü gerçekleşen silahlı saldırının zanlısına ait yeni görüntüler paylaştı.

ABD'nin Rhode Island eyaletindeki Providence şehrinde bulunan Brown Üniversitesi'nde cumartesi günü düzenlenen silahlı saldırının faili aranıyor. Providence Polisi, 2 kişinün ölümüne, 9 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan saldırının zanlısına ait görüntüler paylaştı. Providence Polis Şefi Oscar Perez düzenlediği basın toplantısında, saldırıdan yaklaşık 2 saat önce kampüs yakınlarındaki College Hill mahallesinde yürüyen, koyu renk ceket, şapka ve maske takan kilolu bir şüpheliye ait ev güvenlik kameralarından alınan üç kısa videoyu yayınladı. Perez, şüpheliye ait kaldırımda çekilmiş iki sabit fotoğraf da gösterdi. Perez, cinayet silahının 9 mm bir tabanca olduğunu ve birkaç mermi ateşlendiğini söyledi.

Providence Polisi, sosyal medya hesabı üzerinden de görüntü fotoğrafları yayınlayarak, "Brown Üniversitesi'nde Cumartesi günü yaşanan olayla ilgili şüpheli kişinin tespit edilmesi konusunda kamuoyundan yardım talep ediyoruz" çağrısında bulundu.

Eyalet Başsavcısı Peter Neronha yaptığı açıklamada, "Bu kişiyi ne kadar çabuk tespit edersek, davayı o kadar çabuk çözebiliriz" dedi.

Brown Üniversitesi'nde 13 Aralık'ta kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlenmişti. Saldırıda, 2 kişi hayatını kaybetmiş, 9 kişi yaralanmıştı. Açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan bir şüpheli, delil yetersizliği nedeniyle dün serbest bırakılmıştı. - RHODE ISLAND

