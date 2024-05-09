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Brezilya'daki sel felaketinde ölü sayısı 107'ye yükseldi

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Brezilya'nın Rio Grande do Sul eyaletindeki şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 107'ye çıktı. 131 kişinin ise hala kayıp olduğu belirtiliyor.

Brezilya'nın Rio Grande do Sul eyaletindeki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 107'ye yükseldi. 131 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi.

Brezilya'nın güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinin bilançosu ağırlaşıyor. Rio Grande do Sul Sivil Savunmasından yapılan açıklamada, 7 kişinin daha hayatını kaybettiği, toplam can kaybının 107'ye yükseldiği duyuruldu. Açıklamada 136 kişinin ise kayıp durumda olduğu belirtildi. Sel nedeniyle 164 binden fazla kişinin de evlerini terk etmek zorunda kaldığı aktarıldı. - RİO GRANDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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