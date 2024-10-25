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Brezilya'da ünlü Playboy modeli, benzin istasyonunda polise saldırdı

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Brezilya'da ünlü Playboy modeli Ana Paula Leme, benzin istasyonunda yaşanan bir olayda polise saldırı nedeniyle gündeme geldi. Sarhoş olan Leme, istasyon çalışanlarına ve polislere saldırdı. Olay sonrası alkollü araç kullanma, tutuklanmaya direnme ve kamu görevlisine saygısızlık suçlarından 15 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ancak, 192 sterlin kefaletle serbest bırakıldı. Leme'nin avukatı, kararı temyize götüreceklerini açıkladı.

Brezilya'da ünlü Playboy modeli Ana Paula Leme (47), benzin istasyonunda yaşanan olayda polise saldırması nedeniyle gündeme geldi. Temmuz 2023'te meydana gelen olayda sarhoş haldeki model, güvenlik kameralarına da yansıyan görüntülerde çalışanlara ve polislere saldırırken görülüyor.

Jeep Renegade marka aracıyla benzin istasyonuna gelen ve üç bira içen Leme, sipariş ettiği yemeği beğenmeyince tezgaha fırlattı. Ödeme yapmayı reddeden ve personele hakaret eden model, çağrılan polislere de saldırdı. Olay sırasında bir polis memuruna tekme atan Leme, kelepçelenerek gözaltına alındı.

Sao Paulo Adalet Mahkemesi, ünlü modeli alkollü araç kullanma, tutuklanmaya direnme ve kamu görevlisine saygısızlık suçlarından 15 ay hapis cezasına çarptırdı. 192 sterlin kefaletle serbest bırakılan Leme'nin avukatı kararı temyize götüreceklerini açıkladı.

Reality show programlarından tanınan ve Instagram'da 200 bin takipçisi bulunan model, olayda kendini savunmak için hareket ettiğini öne sürdü.

Brezilya'da ünlü Playboy modeli, benzin istasyonunda polise saldırdı
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa

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